Якщо раніше "Шахеди" могли розганятися до 180-200 км/год, то зараз – до 450-600 км/год і навіть вище, стверджує російський генерал.

У Росії заявили про вихід нової версії дронів "Герань", як в РФ називають іранські безпілотники "Шахед". На них були встановлені реактивні двигуни, внаслідок чого БпЛА стали рухатися в кілька разів швидше.

Про це розповів російський генерал-майор Володимир Попов в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів. Якщо раніше "Шахеди" могли розганятися до 180-200 км/год, то зараз – до 450-600 км/год.

"До 800 км/год вже розвивається, а на пікіруванні може більше бути. Тому звичайно протидія з боку противника зменшується і точнісні характеристики збільшуються. Він більш надійно став йти на ціль за рахунок того, що навігація теж змінилася. Використовується у великій кількості система ГЛОНАСС (російська супутникова система навігації – УНІАН)", — додав Попов.

Очікується, що збивати ці дрони тепер буде складніше. Крім того, Попов розповів про боєприпас, який несуть ці дрони. Деякі з них можуть мати 7-8 кілограмів вибухівки.

"Вже реально будь-який броньований об'єкт – будь то танк або БМП, або якесь велике артилерійське знаряддя – буде знищений гарантовано. Залишиться тільки рушійна частина", – стверджує російський генерал.

Як РФ модернізує зброю

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Фгнат розповів, що Росія весь час намагається покращити зброю, яку використовує у війні проти України. Зокрема, агресор модернізує БпЛА. За словами Ігната, росіяни роблять їх менш помітними.

Крім того, в Россі стверджують, що тестують систему "свій-чужий" для дронів. У "Ростех" заявили, що мова йде про "малогабаритний пристрій" масою 150 грамів, яким можна комплектувати "широку лінійку" безпілотників.

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