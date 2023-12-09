Триває розслідування у кримінальних провадженнях.

Офіс генерального прокурора встановив компанію, що виробляє безпілотники Shahed-131\136, якими російські окупанти закидають Україну. Дрони випускає іранське державне підприємство Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

"Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням "Герань-2" ідентифікований як БПЛА-камікадзе типу Shahed-136. Інший вилучений зразок під назвою "Герань-1" ідентифікований як ударний БПЛА-камікадзе Shahed-131", - йдеться у повідомленні суспільне.

Відзначається, що розроблені ці дрони і зроблені компанією Iran Aircraft Manufacturing Company (Hesa). При цьому немає ніяких даних про ударні безпілотники Mohajer-6 та "Італмас".

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"Після проведення експертиз можна буде отримати відомості про застосування нових типів безпілотників, в тому числі "Італмас" або ін. Досудове розслідування у зазначених кримінальних провадженнях триває", - наголошується в повідомленні.

Варто відзначити, що це перші дані правоохоронних органів, які можуть свідчити про причетність Ірану до виробництва БПЛА, якими росіяни б'ють по містах України.

Дрони на війні проти України - останні новини

Російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну б'ють по українських містах дронами-камікадзе. За цей час сили ППО знищили тисячі таких безпілотників.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія постійно намагається змінювати озброєння, покращувати його, в тому числі і ударні БПЛА.

При цьому він вказав, що результативність мобільних вогневих груп дуже серйозно зросла за крайні три-чотири місяці.

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