Літак Іл-212 повинен замінити морально застарілі транспортники Ан-26 та Ан-72.

Росіяни активно працюють над новою версією відверто провального легкого військово-транспортного літака Іл-112В, яку, як повідомлялось раніше, назвали Іл-212. Про це повідомили у Міноборони Росії.

"Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) вже розпочала розробку технічного проекту такого літака. Виготовлення дослідного зразка заплановано на кінець 2026-го року", – йдеться у матеріалах військового відомства.

Літак отримає турбореактивний двигун ПД-8. Як зазначають у російському відомстві, Іл-212 відрізнятимуть "підвищені вантажопідйомність та дальність польоту, простота заправки та обслуговування". Він зможе діяти з ґрунтових необладнаних злітно-посадкових смуг та експлуатуватись в умовах арктичних широт.

Відео дня

Як не треба проектувати літаки

Легкий транспортний літак "нового покоління" Іл-112В здійснив перший політ 30 березня 2019 року. Його розробили на Воронезькому акціонерному літакобудівному товаристві.

Після першого польоту з'явилася інформація, що прототип не відповідає вимогам технічного завдання – він має перевищення власної ваги на 2 тони і через це, без додаткових доробок, може значно знизитися або вантажопідйомність або дальність польоту.

17 серпня 2021 року при заході на посадку єдиний льотний екземпляр Іл-112В розбився: всі, хто був на борту, загинули. У лютому 2022 року було оголошено, що всі роботи з виробництва літака призупинено до завершення розслідування катастрофи.

У липні минулого року росіяни повідомили про плани створити на основі проекту Іл-112В новий Іл-212. Замість турбогвинтових двигунів ТВ-117С він отримає турбореактивні, однак частина обладнання залишиться колишньою.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що інший російський довгобуд – пасажирський лайнер МС-21 – не з'явиться у зазначені строки.

Вас також можуть зацікавити новини: