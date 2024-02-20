Сотні досліджених аналітиками компонентів були вироблені американськими та європейськими компаніями.

У північнокорейських ракетах, якими Росія обстрілює Україну, виявили сотні компонентів, вироблених у компаніях Європи та Сполучених Штатів Америки. Такого висновку дійшла британська дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR).

Як пише CNN, дослідники вивчили 290 компонентів із залишків північнокорейської балістичної ракети, які були знайдені в Харкові після удару в січні 2024 року. Виявилося, що 75% елементів виготовлені й продані компаніями, які мають американську реєстрацію.

"Ще 16% компонентів, знайдених у ракеті, були повʼязані з компаніями, зареєстрованими в Європі, виявили дослідники, і 9% – з компаніями, зареєстрованими в Азії. Ці компоненти в основному належать до навігаційної системи ракети, і їх можна було відстежити до 26 компаній зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані", – йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що компоненти, досліджені аналітиками, були виготовлені між 2021 і 2023 роками. Виходячи з цих дат виробництва, фахівці кажуть, що ракета "не могла бути зібрана раніше березня 2023 року".

Дослідники наголошують, що Північна Корея "розробила надійну мережу придбання компонентів, здатну обходити санкції, які діють протягом майже двох десятиліть".

Використання Росією ракет з КНДР у війні проти України

Починаючи з 30 грудня до 7 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні щонайменше 24 балістичні ракети, вироблені в Північній Кореї. Цим озброєнням ворог завдав 12 ударів по семи регіонах країни.

Генпрокурор України Андрій Костін наголосив, що цими ракетнмими ударами росіяни вбили щонайменше 14 мирних жителів, ще понад 70 українців дістали поранень.

Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук зазначав, що передавши росіянам свої ракети для використання у війні проти України, КНДР використовує нашу державу як випробувальний полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд.

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