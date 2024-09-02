Як відомо, Румунія приєдналась до партнерів України, які будуть змінювати наш повітряний щит.

Нещодавно Міноборони Румунії подало до парламенту законопроект про передачу Україні комплексу Patriot, хоча про відповідний намір союзники заявляли ще у червні цього року.

Наразі невідомо, чи румуни тільки збираються відправити Україні ППО, чи просто оформлюють "на папері" вже наданий захисний комплекс. Defense Romania, коментуючи ситуацію, згадує Нідерланди, які також не уточнювали публічно терміни передачі Patriot.

"Я не роблю ніяких конкретних заяв щодо точної дати поставки, не тому що не хочу бути непрозорим, а тому, що не хочу інформувати Росію. Але вцілому можу сказати, що те, що ми обіцяли, у найближчий час виконаємо", - сказав тоді міністр оборони нідерландів Рубен Брекельманс, якого цитує румунське видання.

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Журналісти зазначили, що Румунія приєдналась до партнерів України, які будуть змінювати наш повітряний щит американськими комплексами, а тому "позиція Нідерландів максимально обгрунтована у випадку з поставкою румунського Patriot".

У Defense Express наголосили, що кожен з постачальників озброєння для Києва має повне право обирати свою політику інформування про виконані поставки. Крім того, Румунія весь час повномасштабної війни не розкриває фактично поставлену допомогу Україні.

ППО для України

Нещодавно у Пентагоні прокоментували темпи постачань Patriot та іншої зброї, заявивши, що Україна у пріоритеті.

У МЗС зазначили, що Україна досі не отримала всі зенітні ракетні комплекси Patriot, які їй раніше пообіцяли надати західні партнери.

"Я закликаю всі країни, які кілька місяців тому пообіцяли надати системи Patriot, нарешті надати їх. Вони є, вони готові. Немає лише остаточного зеленого світла на відправлення. Які б не були причини, це пора зробити", - закликав голова відомства Дмитро Кулеба.

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