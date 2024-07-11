Румунія робить свій внесок у забезпечення безпеки на морі в Чорноморському регіоні.

Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоханніс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Про це повідомляє офійний сайт президента України.

В угоді зазначається, що Румунія передасть Україні систему Patriot.

В ній сказано, що Румунія візьме участь у забезпеченні безпеки на морі в Чорноморському регіоні.

"Румунія робить свій внесок у забезпечення безпеки на морі в Чорноморському регіоні, зокрема через коаліцію спроможностей морської безпеки", – зазначається в ній.

Також Румунія співпрацюватиме з Україною для здійснення зусиль із розмінування Чорного моря, включно із зусиллями щодо спільної боротьби з дрейфуючими морськими мінами.

Передбачено, що Румунія забезпечить індивідуальні та колективні тренінги для Сил безпеки та оборони України, включно з програмами підготовки інструкторів.

Румунія разом із партнерами активно надаватиме спроможності навчальному центру F-16 (FTC), який належить Збройним силам Румунії, для підготовки українських пілотів як свій практичний внесок у коаліцію спроможностей Військово-повітряних сил.

В угоді зазначається, що, зокрема, у разі значної ескалації російської агресії проти України, Румуніянадасть Україні, за необхідності, негайну та сталу допомогу у сфері безпеки, військову техніку всіх видів та економічну допомогу, шукатиме згоди в межах ЄС щодо накладення економічних та інших санкцій на Росію.

Безпекові угоди України - деталі

Україна підписала безпекові угоди з більше як 20 країнами. Ними передбачено підтримку України, зокрема, у військовій та економічній сферах.

8 липня Україна та Польща у Варшаві підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Угоду уклали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польща Дональд Туск.

У тексті угоди сказано, що у 2024 році Польща надасть декілька пакетів істотної військової допомоги та продовжить надавати значну підтримку протягом наступних 10 років.

При цьому, Польща розгляне можливість передачі Україні не менше як однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів).

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