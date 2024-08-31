За словами представниці відомства, постачання зброї Україні є регулярними.

США прискорили передачу Україні озброєнь. Наразі постачання регулярні, це стосується й систем Patriot, заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Голос Америки.

За її словами, США продовжують співпрацювати з Україною, коли йдеться про надання безпекової допомоги.

"Patriot - це досить велика система, для якої ми збираємо різні матеріали та компоненти з інших країн, щоб допомогти Україні. Нехай Україна говорить про це конкретніше, але я можу вам сказати, що вони отримують регулярні поставки та безпекову підтримку від США та інших партнерів, які є частиною формату Рамштайн. Я зупинюся на цьому", - заявила Сінгх. Відео дня

Вона також наголосила, що постачання озброєння Україні прискорилися. Це стосується усього спектру оборонної допомоги.

"Ми поставили Україну в пріоритет", - додала Сінгх.

Військова допомога для України - деталі

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 125 мільйонів доларів. Про це писало видання Associated Press.

Повідомлялося, що цей пакет допомоги включатиме ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), Javelin і низку інших протитанкових ракет. Також до нього увійдуть системи та обладнання для боротьби з безпілотниками і засобами радіоелектронної боротьби, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.

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