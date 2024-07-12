Ведеться розслідування через передачу Україні МіГ-29.

Міністерство оборони Словаччини планує придбати 4 винищувачі F-16 на додаток до 14 уже замовлених. Це має компенсувати рішення Братислави скасувати закупівлю 12 штурмових вертольотів Bell AH-1Z Viper та ракети до них.

Як пише DefenseNews, минулого року компанія Lockheed Martin оголосила, що перші два з 14 придбаних винищувачів F-16 були доставлені, а до кінця цього року очікується виготовлення решти. Однак ще до завершення контракту на 800 мільйонів доларів, уряд Словаччини може купити ще чотири літаки.

"З 14 винищувачів, які ми матимемо, три-чотири повинні бути розгорнуті 24 години на добу для системи NATINADS (інтегрована протиповітряна оборона НАТО, - УНІАН). Усі ці аргументи разом призвели до того, що ми почали нові переговори щодо модернізації наших літаків і додавання до чотирнадцяти ще чотирьох", - сказав віце-прем’єр-міністр та міністр оборон Роберт Каліняк.

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Голова демократичної партії та екс-міністр оборони Ярослав Надь заявив, що уряд, можливо, використовує поповнення F-16, щоб заспокоїти Сполучені Штати та виробника Bell за скасування попередньої угоди з Viper.

"Нам потрібно придбати нові гелікоптери для словацької армії, і додаткова закупівля літаків не покриє цю потребу. Це також, імовірно, коштуватиме набагато більше, ніж приблизно 340 мільйонів доларів, які Словаччина витратила б на ці гелікоптери. Фактична вартість "Вайперів" і зброї становить близько 1 мільярда доларів, тому Словаччині запропонували величезну знижку. Але зараз, якщо уряд відмовиться від цієї угоди, ми можемо втратити можливість отримати сучасний вертолітний парк за таку ціну", - обурився політик.

За його словами, нові розмови про F-16 "досить дивні", оскільки військово-повітряні сили країни ніколи не вимагали додаткових літаків під час його перебування на посаді. Надь наголосив, що "політики повинні купувати військовим те, що їм потрібно, а не те, що вони хочуть особисто".

Водночас Каліняк, який є частиною ультраправого уряду і критикує допомогу Україні, розкритикував пропозицію Viper як "невигідну" для Словаччини. Він також засудив рішення попереднього Кабінету Міністрів передати Україні 13 застарілих винищувачів МіГ-29.

"Міністерство оборони Словаччини поставило МіГ-29, подаровані попереднім урядом, без будь-якого правового аналізу такого рішення в центрі уваги", — йдеться в заяві словацького міністерства.

Як стверджується, внаслідок "внутрішнього розслідування" було виявлено, що повноважень на розпорядження парком МіГ-29 не було. Каліняк вже заявив, що підніме питання на вищий рівень, вимагаючи від прокуратури розпочати розслідування. Він звинувачує, що тодішні міністри "послабили" словацьку армію. Надь ці звинувачення відкидає.

"Словаччина передала ту саму техніку, яку передали багато інших країн, наприклад Польща, але ви не чуєте про те, щоб новий уряд Польщі звинувачував попередній уряд у підтримці України", – наголосив політик.

Винищувачі для України

Як повідмляв УНІАН, у 2023 році низка країн передала Україні свої старі винищувачі. Тоді Надь, який займав посаду міністра оборони, заявив, що його країна готова передати Україні 10 винищувачів МіГ-29 з 11 наявних.

Зараз же Україна поступово переходить на F-16. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, щ передача цих винищувачів Україні вже відбувається повним ходом.

Генерал армії України Микола Маломуж заявив, що варіанти постачання та терміни появи F-16 в Україні зашифровуються, аби РФ не змогла знати якоїсь конкретики.

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