За словами словацького міністра оборони, остаточне рішення повинні прийняти протягом декількох днів або тижнів.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна готова передати Україні 10 винищувачів МіГ-29 радянського виробництва. Усього в Словаччині таких літаків 11.

"Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГ. У них немає для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони допоможуть врятувати чиєсь життя", – наголосив він в інтерв'ю AP.

Надь зазначив, що ще один винищувач зарезервований для авіаційного музею. Зараз він знаходиться на етапі формування експозиції.

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Словаччина перестала використовувати винищувачі МіГ через брак запчастин і фахівців з технічного обслуговування після того, як російські техніки повернулися в свою країну. Однак повітряні сили ЗСУ, які літають на МіГ-29, були б раді такому підкріпленню, пише видання.

За словами словацького міністра оборони, остаточне рішення повинні ухвалити протягом декількох днів або тижнів. Надь додав, що передача цих винищувачів Україні – це "дійсно безпрограшний варіант для всіх учасників цього процесу".

Якщо передача МіГ-29 все ж відбудеться, Словаччина буде першою країною-членом НАТО, яка поставила Україні бойові літаки.

Літаки для України

Для посилення протиповітряної оборони України нашим військовим необхідні не тільки системи ППО і ПРО, а й бойова авіація. Розмови про надання Україні бойових літаків ведуться вже не перший місяць. Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що винищувачі нам потрібні для початку контрнаступу.

Водночас італійські ЗМІ пишуть, що Італія може поставити Україні п'ять бойових літаків. Йдеться про Tornado і Amx. Однак Італія не хоче робити це першою.

У свою чергу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні винищувачі МіГ-29. При цьому Польща зробить це тільки в рамках більш широкої коаліції.

При цьому конгресмен Адам Сміт заявив, що передача Україні американських винищувачів F-16 "не буде мудрим використанням ресурсів", необхідних для перемоги у війні з Росією. За його словами, потрібно не тільки навчити українських пілотів, а й підготувати аеродроми.

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