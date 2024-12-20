До пакета увійдуть перехоплювачі ППО та артилерійські боєприпаси.

Адміністрація Байдена найближчими днями оголосить про новий пакет допомоги Україні вартістю 1,2 мільярда доларів, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, до пакета входять перехоплювачі ППО та артилерійські боєприпаси, але точний зміст буде оголошено найближчими днями.

Цей пакет може стати одним з останніх кроків Сполучених Штатів з надання прямої військової підтримки Україні. При цьому в рамках програми USAI військове обладнання закуповують в оборонної промисловості, а не беруть з американських запасів, тож на його доставку на поле бою можуть піти місяці або роки, зазначає видання.

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Державний департамент і Пентагон відмовилися коментувати Reuters майбутню поставку, заявивши, що вони не обговорюють пакети допомоги в галузі безпеки до їхнього офіційного оголошення.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили 175 мільярдів доларів на допомогу Україні, зокрема близько 61,4 мільярда доларів на безпекову допомогу.

Допомога США Україні

Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що обсягів допомоги від США повинно вистачити для покриття потреб України у зброї та техніці до кінця 2025 року.

ЗМІ писали, що президент США Джо Байден робить "історичну спробу" перекинути в Україну більше зброї, однак усю суму, що залишилася у 5,6 мільярда доларів, навряд чи вдасться витратити через стислі терміни.

Водночас представник Білого Дому Майкл Карпентер заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", що США планують витратити "кожен долар схваленого фінансування". За його словами, частина допомоги надійде у 2025 році, але всі гроші будуть використані до 20 січня.

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