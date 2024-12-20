Під час виборчої кампанії Трамп обіцяв залишити українців без американської допомоги, але тепер змінив свої погляди.

Команда Дональда Трампа повідомила європейським чиновникам, що новий президент США планує зберегти військову допомогу Україні. Про це пише Financial Times.

За словами людей, знайомих із цими переговорами, найближчі помічники Трампа, які курують його зовнішню політику, розповіли європейцям про його наміри раніше цього місяця.

Хоча раніше під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв припинити допомогу Україні і змусити Київ розпочати негайні мирні переговори, тепер він має намір продовжити поставки американської зброї Києву після своєї інавгурації. Цю інформацію виданню підтвердили троє людей, знайомих із переговорами.

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Разом з тим Трамп планує поставити перед союзниками по НАТО вимогу збільшити витрати на оборону у понад два рази. Якщо зараз цільовий показник становить 2% ВВП (та й то цю норму виконують лише 23 із 32 членів альянсу), то Трамп хоче підняти цю планку до 5 відсотків.

Один зі співрозмовників видання каже, що Трамп, ймовірно, зрештою погодиться і на 3,5%. При цьому новий президент США начебто планує чітко пов’язати більші витрати на оборону до більш вигідних умов торгівлі зі США.

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