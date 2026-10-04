США розганяють випуск ракет, що збивають 'Циркони' та 'Іскандери', - ЗМІ

Ракета SM-6 виступає одним з основних засобів протиповітряної та протиракетної оборони для кораблів Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.

Американська компанія Raytheon отримала від Пентагону контракт вартістю 24,4 мільярда доларів на виробництво зенітних ракет SM-6, які здатні не лише збивати балістичні та гіперзвукові ракети, зокрема, російські "Искандер-М" та "Циркон", а й уражати надводні цілі, як от кораблі. Про це пише український військово-аналітичний портал Defense Express.

Корпорація RTX, куди входить Raytheon, зазначає, що йдеться про 5-річний контракт з опцією ще на два роки. Нова угода побудована на базі рамкової домовленості щодо збільшення обсягів виготовлення різноманітних ракет, яка була укладена на початку цього року.

"Таким чином США продовжують крок за кроком "твердо" підтверджувати плани на нарощування випуску ракет. Це важливо, бо саме повноцінні замовлення забезпечують досягнення більших обсягів виробництва. Нещодавно Raytheon отримала аналогічний контракт на AIM-120", - зауважили аналітики порталу.

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Стосовно SM-6, то згідно з укладеною на початку лютого угодою, за сім років американці хочуть дійти до виготовлення 500 одиниць ракет на рік. Наразі щорічна цифра ближча до 125 одиниць, а запаси відчутно зменшилися через війну в Ірані.

"Причому сама ракета може бути дуже недешевою, тобто ціна починається з 5-6 млн доларів та досягає 10-17 млн доларів залежно від замовника, особливостей та року підписання угоди. Також на свою покупку доведеться довго почекати, бо строки виробництва компонентів можуть складати до 36 місяців", - підкреслили у Defense Express.

Аналітики також наголосили, що ракета SM-6 є дуже важливою, адже виступає одним з основних засобів протиповітряної та протиракетної оборони для кораблів ВМС США. Згідно з даними з відкритих джерел, вона може перехоплювати аеродинамічні, балістичні та гіперзвукові цілі на відстані у понад 240 кілометрів.

Також до функціоналу SM-6 входить можливість ураження сухопутних та надводних цілей на відстані до 460 км. Ці перехоплювачі можна використовувати не лише з вертикальних пускових установок кораблів, а і з наземних систем Typhon.

США, Росія та Близький Схід

Як повідомлялося, раніше постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер наголосив, що НАТО, якому Росія нещодавно надіслала листи з погрозами, захищатиме кожен дюйм території, але не орієнтоване на наступальні дії. Тож російській стороні було чітко доведено, що НАТО - це оборонний альянс.

Крім того, влада Штатів ухвалила рішення посилити свою присутність на Близькому Сході, відправивши туди авіаносець USS Theodore Roosevelt із суднами супроводу. До регіону також вирушили три десантні кораблі та морська піхота. Так, 10 тисяч військовослужбовців мають бути готові до бою вже в листопаді.

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