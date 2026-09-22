Компанія Raytheon готова виробляти перехоплювачі до Patriot для України, - Зеленський

Глава держави просить американського лідера Дональда Трампа прискорити цей процес.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська компанія-виробник ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетних комплексів Patriot готова розпочати виробництво цих ракет для України. Про це глава держави сказав журналістам після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорку.

Зеленський повідомив, що обговорював з Трампом наближення зими.

"Ми маємо підготуватися до зими, і якщо це буде зима в умовах війни – це буде непросто. І саме тому нам треба – ми просимо в американської сторони про дві речі. І дякуємо, що вони подумають над тим, як нам з цим допомогти", - сказав президент України.

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Україна прагне отримати від США зимову партію ракет-перехоплювачів

Зокрема, він уточнив, що перший запит стосується зимового пакету ракет до "Петріотів".

Водночас, глава держави зазначає, що існує великий дефіцит цих ракет для усіх, у тому числі для США.

"Але ми запитуємо, вони розуміють обсяг – які наші потреби. Ми також працюватимемо з іншими країнами, країнами з Близького сходу тощо. Але нашу увагу спрямовуємо на Сполучені Штати", - додав Зеленський.

Як сказав президент України, американці подумають над тим, як Україні надати цей зимовий пакет.

Власне виробництво ракет до "Петріотів" можливе через рік або півтора

Разом з тим, другий запит стосується більше майбутнього.

"Це не означає, що в майбутньому у нас буде війна, але нам потрібні ліцензії, нам потрібні гарантії безпеки для України та щит безпеки для України. Тож, у будь-якому випадку, нам потрібні ліцензії, щоб розпочати підготовку виробництва ракет до Patriot. Мій радник з військових питань Павло Паліса сьогодні вранці мав розмову з Raytheon - компанія готова. Ми звернулися з проханням до президента [Трампа] допомогти нам швидше це зробити. Він позитивно налаштований щодо ліцензій. Дай Боже, ми розпочнемо цей проєкт", - наголосив Зеленський.

Також президент України назвав очікувані терміни для виробництва перехоплювачів до "Петріотів".

Зокрема, за його словами на це може піти "один рік, півтора року, але це на майбутнє".

Як підкреслив Зеленський, Україна потребує власне виробництво ракет до Patriot, навіть якщо буде створено власну антибалістичну систему.

Німеччина виробить для України 600 ракет у 2027-2028 роках

"Коли ви говорите з лідерами про чутливі питання – вони можуть сказати "так" або сказати "ні". І гарний крок, що ніхто не казав "ні". Повірте мені, це хороший крок у моїй роботі. Вони мають впевненість, щоб допомагати нам, але я не отримав конкретної відповіді", - зауважив Зеленський.

При цьому, він додав, що відкрито повідомив про підписання з Німеччиною контракту на 2027 і 2028 роки, бо німці мають ліцензії на виробництво ракет до Patriot. За умовами підписаного контракту, Україна має отримати 600 ракет – дві партії по 300 ракет на кожен рік.

У цьому зв’язку, Зеленський відверто просить США вже зараз допомогти Україні зберегти життя людей і надати наявні ракети, а Україна буде готовою повернути їх за рахунок тих, що будуть у 2027 році вироблені в Німеччині.

"Ми готові навіть до такої конструкції. Ось чому я сказав, що ми будемо над цим працювати. Моя команда зв'яжеться з американською командою", - повідомив Зеленський.

Ракети для систем Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, з літа Україна має суттєвий дефіцит тих засобів, що здатні перехоплювати російську балістику.

При цьому, Україна пропонує найближчим країнам-партнерам здійснити обмін перехоплювачами до зенітно-ракетних комплексів Patriot для збиття російської балістики. Пропозиція передбачає, що союзники нададуть Україні перехоплювачі зі своїх запасів вже зараз, а Україна у майбутньому їх відшкодує після того, як будуть виготовлені новіші версії перехоплювачів, які були законтрактовані.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова схвалити передачу Україні 10 керованих ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які раніше були передані Німеччині. Вартість угоди оцінюється в $29,6 млн.

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