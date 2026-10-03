Трамп відправив на Близький Схід третій авіаносець та 10 тисяч військових, - Bild

Таким чином Трамп демонструє іранській владі, що все ще може ухвалювати такі військові рішення.

Влада США ухвалила рішення посилити присутність на Близькому Сході, відправивши туди авіаносець USS Theodore Roosevelt із суднами супроводу.

Як повідомляє Bild, до регіону також вирушили 3 десантні кораблі та морська піхота. "10 тис. військових мають бути готові до бою вже в листопаді", – написало видання.

Видання міркує, що таким чином, якщо авіаносці USS George H.W. Bush та USS George Washington, які вже перебувають на Близькому Сході, залишаться там, то у розпорядженні США в регіоні будуть 3 авіаносні групи та близько 60 тис. військових.

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Видання зазначило, що президент США Дональд Трамп раніше дав зрозуміти, що на час передвиборчої кампанії перед проміжними виборами до Конгресу бойових дій не буде.

Журналісти пояснили, що війна з Іраном вкрай непопулярна серед американських виборців і знижує рейтинги республіканців, тому Трамп намагається не погіршувати ситуацію.

Однак уже після виборів війна може поновитися. Зокрема, в інтерв’ю журналу Time Трамп сказав, що нові удари по Ірану "можливі".

При цьому колишній офіцер розвідки США та консультант Пентагону з питань Близького Сходу Майкл Прегент застеріг від поспішних висновків. У розмові з виданням він припустив, що авіаносець "Теодор Рузвельт" може замінити інший авіаносець у регіоні.

Однак, як зазначив експерт, таким чином Трамп демонструє іранській владі, що все ще може ухвалювати такі військові рішення:

"Це демонстрація сили".

Ситуація на Близькому Сході

Наразі ситуація на Близькому Сході залишається напруженою через протистояння Ірану, Ізраїлю та США, а також бойові дії в Лівані. Переговори про припинення війни та досягнення домовленостей у регіоні ускладнюються розбіжностями між сторонами. Раніше Ізраїль і Ліван погодилися продовжити перемир’я на 45 днів, щоб провести додаткові переговори за посередництва США.

30 вересня видання Axios повідомляло, що спроби посередників із Катару домогтися дипломатичного прориву у відносинах між США та Іраном не дали результатів, оскільки жодна зі сторін не готова йти на поступки.

Джерела видання зазначили, що катарські переговірники продовжуватимуть зусилля, хоча дедалі більше розчаровуються.

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