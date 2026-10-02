У Трампа розповіли, чи буде НАТО атакувати Росію

Представник США при НАТО вважає, що агресія РФ зумовлена відсутністю успіхів на полі бою в Україні.

НАТО, якому РФ нещодавно надіслала листи з погрозами, захищатиме кожен дюйм території, але водночас не орієнтоване на наступальні дії. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі CNBC.

За його словами, російській стороні було чітко доведено, що НАТО - оборонний альянс.

"Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО, але водночас ми не націлені на наступальні дії. Ми не прагнемо атакувати Росію чи якимось чином ставити під загрозу її інтереси", - сказав він.

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При цьому Вітакер підкреслив, що через відсутність успіхів на полі бою в Україні Росія намагається виплеснути свою агресію. Він сказав, що НАТО продовжуватиме працювати над тим, щоб завтра бути ще краще підготовленим до захисту країн-членів Альянсу.

Погрози РФ на адресу Заходу

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін виголосив низку нових погроз на адресу Заходу та брехливих заяв щодо війни в Україні. Він заявив, що Росія "не хотіла воювати", а нібито була змушена розпочати бойові дії через політику Заходу та України. Путін також знову почав лякати застосуванням у світі зброї, яка "може знищити все живе".

"Ми маємо усвідомлювати, що момент, коли вже нічого не можна буде змінити, може настати дуже швидко й несподівано для всіх", - сказав він.

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