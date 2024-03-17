Армія США підрахувала, що витрати на обслуговування керованого снаряда Excalibur зросли майже вдвічі за десятиліття.

Витрати на технічне обслуговування багатьох видів зброї США зросли, включно з деякими критично важливими системами, які використовує Україна або які, ймовірно, будуть розгорнуті під час конфлікту з Китаєм.

Як пише Business Insider, зокрема, витрати на експлуатацію та підтримку M982 Excalibur — 155-мм артилерійського снаряда з GPS-наведенням, який постачається в Україну — зросли майже вдвічі в період з 2011 по 2022 рік до приблизно 100 000 доларів США за снаряд, згідно зі звітом уряду США.

Як зазначає видання, витрати на експлуатацію та підтримку будь-якої зброї історично складають приблизно 70 відсотків загальної вартості її життєвого циклу системи озброєння.

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Так, у армії США підрахували, що витрати на експлуатацію та підтримку для Excalibur, вперше розгорнутого в 2007 році, зросли на 183% порівняно з базовою оцінкою в 2011 році. Це збільшення пояснюється двома факторами: закупівлею більшої кількості снарядів, ніж передбачалося спочатку, що, у свою чергу, збільшило витрати на технічне обслуговування, і оновленням апаратного та програмного забезпечення. Вартість Excalibur оцінюється наразі приблизно в 100 000 доларів за вистріл, у порівнянні з приблизно 3 000 доларів за некерований 155-мм снаряд.

Водночас уряд США відмовився уточнити кількість придбаних снарядів Excalibur, оскільки "Міністерство оборони визнало цю інформацію конфіденційною".

Підкреслюється, що США почали постачати в Україну снаряди Excalibur восени 2022 року, і українські артилеристи були дуже задоволені високоточними снарядами, які могли вражати життєво важливі російські цілі — такі як штаб-квартири та склади постачання — з відстані 25 миль.

Крім Excalibur, іншою зброєю, витрати на технічне обслуговування якої різко зросли, були літак радіоелектронної боротьби ВМС EA-18G Growler (зростання на 219% з 2003 року), винищувач F/A-18 E/F Super Hornet (179% з 2012 року) та багатодіапазонна термінальна система супутникового зв’язку ВМС (647% з 2012 року).

Зброя для України

Як писало видання The Telegraph, до кінця місяця в України закінчаться ракети ППО для захисту своїх міст. Замість того, щоб намагатися збити чотири з п’яти російських ракет, як це робиться зараз, Україна зможе використати свої системи для того щоб збити лише одну з п’яти ракет.

Водночас українські військові збираються отримати перші із сотень тисяч 155-мм артилерійських снарядів у рамках міжнародних зусиль з постачання іноземних запасів, оскільки зусилля США з відправки додаткової допомоги залишаються висячими в Конгресі.

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