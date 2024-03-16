Президент Франції оцінив, чи стратегічний інтерес США - це Україна.

Президент Франції Емануель Макрон сказав, яких наслідків варто чекати, якщо Адміністрація президента Джо Байдена припинить допомагати Києву.

Політик висловив впевненість в тому, що цього не має статися, однак наголосив: якщо США полишать Україну в складній ситуації, то втратять довіру світу, свій вплив, а також міжнародний авторитет.

"Треба нагадати, що американська адміністрація дуже тісно з нами співпрацює, європейці дуже багато досягли завдяки цій співпраці. Вони були поруч з нами весь час. В інтересах Америки залишатися в довгостроковій перспективі, незалежно від політичної кон'юнктури, на боці України. Тому що в Україні вирішується доля міжнародного права, вирішується доля ліберальної демократії... Тому, я вважаю, я переконаний, що стратегічний інтерес Америки - це продовжувати підтримку України, бути поруч з нами", - заявив лідер Франції в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Він акцентував, що слід висловити вдячність американському народу за те, що він вже зробив. Також Макрон вважає, що Європа має у будь-якому випадку мати запасний план, адже Україна для неї - це екзистенційне питання.

"Нам, європейцям, все одні слід готуватися до різних сценаріїв. Тому що для нас Україна - це екзистенційне питання. Якщо ви програєте цю війну, ми в Європі не зможемо мати ніякої європейської безпеки. Тому ми повинні готуватися до всіх можливих сценаріїв. Нам треба переконувати всі європейські країни вибудовувати власну оборонно-безпекову політику...", - вважає Макрон.

Політика наголосив: зараз українська нація, кожен у своєму тілі, страждає від війни Путіна, але водночас так вирішується доля Європи.

"Ви, кожен у своєму тілі, своєму контексті, страждаєте, ваші родини страждають в цій війни. Те, що сьогодні відбувається в Україні, - це вирішується доля Європи. Бути впливовою авторитетною потугою у світі в політичному і дипломатичному плані", - сказав він.

Дивіться розширену версію інтерв'ю з Макроном на Youtube-каналі Наталії Мосейчук.

США досі не ухвалили допомогу Україні

Як відомо, Київ досі чекає від США ухвалення законопроекту про нову військову допомогу на рівні 60 млрд доларів. За документ мали проголосувати ще до початку 2024 року, однак тоді Конгрес пересварився, адже рішення також охоплювало допомогу ще двом країнам (Ізраїлю та Тайваню).

Нещодавно спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що сподівається досягти прогресу в цьому питанні за допомогою голосів демократів. Він уточнив, що наразі розглядається ідея розділити допомогу Україні та Ізраїлю на два окремі законопроекти.

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