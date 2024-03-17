Найближчими тижнями нестача боєприпасів стане критичною для української ППО.

Україна найближчими тижнями зіштовхнеться з критичною нестачею ракет для протиповітряної оборони.

Як йдеться у матеріалі The Telegraph, до кінця місяця в України закінчаться ракети ППО для захисту своїх міст. Замість того, щоб намагатися збити чотири з п’яти російських ракет, як це робиться зараз, Україна зможе використати свої системи для того щоб збити лише одну з п’яти ракет.

Видання також цитує російських офіційних осіб, які заявили, що "знають, що в Україні закінчуються боєприпаси" і готові завдавати ударів.

Відео дня

Водночас російські пабліки, пов’язані із Міноборони Росії, стверджують, що "українські сили все ще чинять жорсткий опір і, здається, відносно добре озброєні". Особливо росіяни наголошують на ефективності українських безпілотників.

Нестача боєприпасів - де Україні взяти зброю

Низка країн ЄС вже заявила про готовність приєднатись до ініціативи Чехії. Так, Бельгія вирішила виділити 200 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала за підсумками саміту в Парижі заявив, що 15 країн готові приєднатися до ініціативи, яка покликана відповісти на нестачу боєприпасів.

Водночас українські військові збираються отримати перші із сотень тисяч 155-мм артилерійських снарядів у рамках міжнародних зусиль з постачання іноземних запасів, оскільки зусилля США з відправки додаткової допомоги залишаються висячими в Конгресі.

Вас також можуть зацікавити новини: