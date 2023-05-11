На закриття всього неба від ворожих дронів та ракет "підуть роки".

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що розмови про 90-100% збитих ворожих цілей стосуються лише певних крилатих ракет і "Шахедів", які можуть збивати наявні засоби ППО.

Як розповів в ефірі телемарафону речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат, у цьому плані відносно добре захищений Київ, однак прифронтова зона щодня потерпає від ударів російських С-300 та керованих авіабомб.

"Противник також нерідко використовує ракети Х-22, Х-31, "Іскандер", "Онікс", та інші, проти яких українська ППО сьогодні не має достатньо ефективних засобів ураження. Також ми поки що не маємо засобів, щоб відігнати від своїх кордонів російські літаки, які щодня застосовують КАБи", - розповів Ігнат.

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Представник Повітряних сил укотре підкреслив, що найефективнішою зброєю у цьому контексті залишається винищувач F-16, тоді як на озброєнні ППО досі залишаються застарілі С-300 і "БУКи".

Водночас на закриття всього неба над Україною "підуть роки".

Можливості української ППО - головне

Напередодні The Washington Post написав, що зараз Україна може збивати 90-100% російських ракет, тоді як у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ вдавалося перехоплювати лише половину ворожих цілей.

Цей матеріал вийшов на тлі підтвердженого збиття російського "Кинджала", який росіяни називають "гіперзвуковою" зброєю.

Тим не менше тривають дискусії щодо можливої передачі Україні винищувачів F-16, про які Україна просить ще з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ. Президент Чехії Петр Павел, до прикладу, вважає такі поставки цілком реальними.

Крім того, українську авіацію, Су-25, 11 травня 2023 року посилили далекобійними крилатими ракетами Storm Shadow. Ці високоточні ракети здатні "обдурювати" ППО ворога, зокрема засоби РЕБ.

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