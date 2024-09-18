Україна може отримати модернізовані літаки "Міраж" / Вікіпедія

Франція оголосила, що модернізує принаймні частину винищувачів Mirage 2000-5, які вона раніше зобов'язалася передати Києву. Про це повідомляє французька газета SudOuest

"‎Частину Mirage 2000-5, яку Франція має намір доставити в Україну, "трансформують" у Казо (французька авіабаза, – УНІАН). Це зроблять для того, щоб надати їм можливості стрільби по наземних цілях", – йдеться у повідомленні. 

І хоча конкретні аспекти модернізації французи на називають, українські експерти вважають, що, скоріш за все, мова йде про адаптацію літака до бомб Armement air-sol modulaire (AASM), які раніше вже поставили Україні. 

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Також не виключено, що Mirаge 2000-5 адаптують для застосування американських високоточних бомб із комплектами JDAM. Ці боєприпаси також раніше вже були передані Києву. 

Варто зазначити, що хоча Mirage 2000-5 створювали, в першу чергу, як перехоплювач, він в теорії може застосовуватись для ударів по землі. 

Самі французи використовують для цього більш сучасний винищувач Dassault Rafale або спеціалізований ударний літак Mirage 2000D. 

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Україна отримає Mirage 2000 – що відомо 

У червні президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні неназваної кількості винищувачів Mirage 2000-5. Також він повідомив про заплановану підготовку пілотів для керування ними.

На думку експертів, Mirage 2000-5 можуть допомогти України, але навряд чи суттєво вплинуть на хід війни, адже є досить старими літаками. 

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