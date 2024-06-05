Директива Байдена дозволяє використовувати зброю, що постачається США, для нанесення ударів по російських силах, які "атакують або готуються до атаки".

Україна використовує американську зброю для ударів по Росії після того, як адміністрація США надала відповідний дозвіл.

Як пише Associated Press, сенатор-республіканець Майк Раундс з Південної Дакоти, член сенатського комітету з питань збройних сил, підтвердив завдання ударів американською зброєю по російській території. Водночас він не став коментувати, як був проінформований.

Зазначається, що директива Байдена дозволяє використовувати зброю, що постачається США, для нанесення ударів по російських силах, які "атакують або готуються до атаки".

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"Це не змінює політику США, яка забороняє Україні використовувати надані США ATACMS, ракети великої дальності та інші боєприпаси для ударів по території Росії, заявили американські чиновники. Українські офіційні особи посилили заклики до США дозволити захистити себе від атак з російської території. Харків розташований лише за 20 кілометрів від російського кордону і зазнає посилених російських атак", – йдеться у матеріалі.

Сенатор-республіканець Раундс наголосив, що він згоден з рішенням Байдена дозволити використання американської зброї для ударів по Росії з певними обмеженнями.

"Я не маю жодних проблем з тим, щоб Україна використовувала ATACMS і так далі, і всю артилерію, яка у нас є, щоб мати можливість вивести їх з ладу до того, як вони завдадуть більшої шкоди Україні", – сказав він.

Згідно з доповіддю Інституту вивчення війни від 3 червня, українські війська завдали удару по російській батареї С-300/400 в Бєлгородській області, ймовірно, з високомобільної артилерійської ракетної системи, або HIMARS. Сталося це 1 або 2 червня. Система ППО була розташована приблизно за 60 кілометрів від нинішньої лінії фронту в Харківській області, додає АР.

Удари по Росії американською зброєю

Нещодавно Politico повідомило, що Джо Байден таємно дозволив Україні бити по території РФ американською зброєю, але тільки біля кордонів Харківської області. При цьому зазначалося, що політика Вашингтона щодо ударів вглиб російської території наразі залишається незмінною.

Вже на початку червня Сили оборони України атакували цілі в Бєлгородській області РФ. У ISW заявляли, що підтверджують дві знищені пускові установки і пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400.

Згодом російська служба "Радіо Свобода" поділилася супутниковим знімком місця атаки. Як стверждується, на ньому видно "згорілі пускові установки та пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400 після українського удару минулими вихідними".

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