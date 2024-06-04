Це був один із перших ударів західними ракетами для установки РСЗВ HIMARS по російській території.

Днями Сполучені Штати Америки дозволили Україні завдавати ударів по Росії своєю зброєю, хоча і по територіях поблизу Харківської області. Сили оборони вже атакували цілі в Бєлгородській області РФ.

Російська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутниковий знімок з місця атаки. Як стверждується, на ньому видно "згорілі пускові установки та пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400 після українського удару минулими вихідними".

"Це був один із перших ударів західними ракетами для установки РСЗВ HIMARS по російській території – після того, як адміністрація президента США Джо Байдена негласно дала Україні дозвіл завдавати таких ударів для захисту Харкова та Харківської області", – наголошує видання.

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Удари по Росії американською зброєю

Наприкінці травня Politico повідомило, що Джо Байден таємно дозволив Україні бити по території РФ американською зброєю, але тільки біля кордонів Харківської області. Політика Штатів щодо ударів вглиб російської території наразі залишається незмінною.

Пізніше цей дозвіл офіційно підтвердили американські посадові особи. Зазначалося, що він стосується можливості "завдавати контрударів через кордон" та не стосується ATACMS-ів чи ударів на далеку відстань.

Вже на початку травня представник Білого дому Джон Кірбі наголосив, що Україну не обмежували у праві збивати у російському повітряному просторі бойові літаки, які становлять потенційну загрозу, зокрема запускають керовані авіабомби.

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