Вашингтон повинен перестати "займатись мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні", сказав він.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що нинішніх дозволів для ЗСУ на використання зброї США по території Росії недостатньо.

Про це повідомляє "Голос Америки". За словами Джонсона, Вашингтон повинен перестати "займатись мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні". Він планує порушувати це питання у розмові з адміністрацією Байдена.

"Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це", – сказав спікер у коментарі виданню. Відео дня

Дозвіл на удари по Росії американською зброєю

30 травня видання Politico написало, що адміністрація президента США Джо Байдена таємно дала Україні дозвіл на завдання ударів по території Росії з використанням наданої Штатами зброї. Наразі дозволено бити по цілях поблизу кордонів Харківської області.

За кілька днів британський військовий аналітик Філіпс О'Браєн заявив, що дозвіл США завдавати ударів по території Росії американською зброєю вже впливає на ситуацію на полі бою, зокрема руйнує російські плани щодо наступу на Харків.

Крім того, на початку червня представник Білого дому Джон Кірбі наголосив, що Україну не обмежували у праві збивати у російському повітряному просторі бойові літаки, які становлять потенційну загрозу, зокрема випускають по українських містах керовані авіабомби.

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