При цьому політика США щодо ударів углиб РФ, як стверджує джерело, не змінилася.

Адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл наносити удари по території Росії з використанням наданої США зброї. Наразі дозволено удари біля кордонів Харківської області. Як пише Politico, про це повідомив у четвер американський посадовець і двоє інших людей, знайомих із цим рішенням.

Зазначається, що це серйозний крок назад, який допоможе Україні краще захищати її друге за величиною місто.

"Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які завдають або готуються завдати удару", - підтвердив американський чиновник.

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При цьому політика США щодо ударів углиб РФ, як стверджує джерело, не змінилася.

В іншій статті, також опублікованій 30 травня, Politico пише, що дискусії у Вашингтоні на тему ударів по російській території продовжуються, і рішення поки не прийнято, хоча військові схиляються до того, що Україні все ж таки варто дати дозвіл бити американськими ракетами по військових цілям на російській території.

За словами двох учасників зустрічі, на початку травня високопосадовець США заявив законодавцям, що послаблення обмежень на використання Україною американської зброї на території Росії матиме "військову цінність".

Одна людина, знайома з дискусіями між Вашингтоном та Києвом, сказала, що остаточне рішення про ослаблення цієї заборони "зараз дуже близько", натякаючи, що адміністрація Байдена незабаром дасть Україні зелене світло.

Офіційні особи США серйозніше розглядали можливість зміни політики незабаром після того, як Росія розпочала атаку на друге за величиною місто України Харків, заявили два американські чиновники.

Військові урядники обговорювали переваги зміни політики ще до початку харківської кампанії 10 травня. На закритому брифінгу членів комітету Палати представників із збройних сил 7 травня законодавці з обох боків зажадали від високопосадовців Міністерства оборони послабити обмеження США на використання Києвом американської зброї для завдання ударів по Росії.

Чиновники Пентагону "намагалися захистити політику президента", сказав член комітету член палати представників Дон Бекон.

Заступник директора з операцій Об'єднаного штабу Пентагону контр-адмірал Пол Спедеро заявив, що військові вважають, що, за словами одного з учасників, "завдання ударів по законних цілях у Росії матиме "військову цінність". Інший учасник підтвердив коментарі Спедеро.

Але військові чиновники протягом кількох тижнів усередині країни та в обговореннях із законодавцями виступали за те, щоб дозволити Україні використовувати американську зброю в Росії, з деякими обмеженнями на системи та міста, які вони можуть атакувати, за словами одного представника Міністерства оборони та законодавця-демократа, знайомого з дискусіями. За словами обох джерел, багато в чому це сталося з того часу, як Росія почала наступ на Харків, що прискорило розмови про те, як боротися з Москвою, яка нарощує сили прямо всередині кордону.

За підсумками обговорень з членами розвідувальної та військової спільноти існує "консенсус" про те, що "була б реальна військову цінність, якби Україні дозволили завдавати ударів по цілям через кордон у Росії", - заявив депутат-демократ.

Можливість нанесення ударів по РФ американською зброєю

США дозволяють українській армії використовувати американські засоби ППО для знищення цілей над територією Росії, якщо вони загрожують Україні.

Як пише The Washington Post з посиланням на чиновника Білого дому, Україна "не має жодних обмежень" на використання засобів ППО, наданих США, щоб збивати російські ракети або винищувачі над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки активно обговорювали, чи варто зняти заборону на використання Україною американської зброї для нанесення ударів по території Росії. Про це писав The Washington Post. Можлива зміна позиції Вашингтона стала наслідком відновлення Росією наступу на Харків, тиску з боку європейських чиновників і візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена цього місяця.

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