Наразі окупанти користуються цією забороною, пише видання.

Сполучені Штати Америки здатні швидко змінити ситуацію на Харківському напрямку, якщо дозволять українській армії бити американською зброєю по території Росії.

Таку думку висловив аналітик американського Інституту вивчення війни Джордж Баррос, коментуючи заборону Білого дому. "Українці не можуть протистояти росіянам, поки ті не перетнуть міжнародний кордон", - цитує його The Wall Street Journal.

За словами аналітика, США здатні "негайно змінити поле бою" в Харківській області, якщо знімуть цю заборону. Нинішня ситуація дозволяє Москві перекидати війська та озброєння на фронт набагато ефективніше, ніж в інших регіонах, де їм доводиться розосереджуватися і маскувати позиції за лінією фронту.

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Україна хоче завдавати ударів по Росії: останні новини

У нещодавньому інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що влада неодноразово зверталася до американського лідера Джо Байдена та інших країн-партнерів з проханням дати дозвіл на використання їхньої зброї для таких атак.

За даними західних ЗМІ, проти цього виступає Білий дім. У Пентагоні кажуть, що не змінили свою позицію щодо цього питання.

Цього тижня група конгресменів підписала звернення до міністра оборони Ллойда Остіна, вони просять надати Україні дозвіл на удари по стратегічних цілях Росії "за певних обставин".

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