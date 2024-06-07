Зокрема укладено угоду щодо запуску виробництва боєприпасів за ліцензією KNDS France/Nexter.

У Франції підписано документи про розширення спільного виробництва озброєнь на території України.

Про це повідомляється у Telegram президента України Володимира Зеленського, який наразі перебуває з візитом у Франції. "Зустрівся з представниками французького оборонно-промислового комплексу. Обговорили оборонні потреби України. Важливо розширити спільне виробництво озброєнь на території нашої держави. Маємо конкретний результат: представники українських та французьких компаній підписали ліцензійну угоду щодо створення спроможності з виробництва боєприпасів за ліцензією KNDS France/Nexter", - зазначив він.

Також глава держави повідомив, що підписано заяву про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France/Nexter в Україні й щодо використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин цієї компанії.

Офіс президента України інформує, зокрема, що Зеленський відвідав Міністерство збройних сил Франції.ю де його очільник Себастьєн Лекорню показав главі держави продукцію компаній французького оборонно-промислового комплексу, яку планують відправити в Україну.

Зазначається, що під час зустрічі обговорили оборонні потреби України та нарощування виробництва САУ Caesar, артилерійських снарядів, зокрема далекобійних, засобів РЕБ і бронетехніки.

Зеленський у Франції

6 червня Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибув з дводенним візитом до Парижа на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. Учора український президент брав участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни. Крім того, в рамках візиту глава держави проводить зустрічі зі світовими лідерами, які також прибули у Францію. Зеленський також виступив перед Національними зборами Франції.

Сьогодні під час зустрічі з Зеленським президент США Джо Байден вибачився за піврічну затримку військової допомоги для України.

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