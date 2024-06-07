Президент США Джо Байден вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським за піврічну затримку допомоги для України.
Про це президент США сказав на початку зустрічі з президентом України у Парижі. "Ви не схилилися, ви взагалі не здалися, ви продовжуєте боротися таким чином, що це просто дивовижно - і ми не збираємося йти від вас. Я вибачаюсь за тижні нерозуміння того, що мало бути схвалено з точки зору фінансування, бо у нас були проблеми із затвердженням закону", - наголосив Байден.
У цьому зв'язку, як відзначив президент США, деякі дуже консервативні члени Конгресу затримували схвалення закону з додатковим фінансуванням для України, але, зрештою, цей закон було підтримано.
"З того часу, включно з сьогоднішнім днем, я оголосив шість пакетів значного фінансування. Сьогодні я також підписую додатковий пакет на суму 225 мільйонів доларів, аби допомогти вам відновити електричну мережу", - заявив Байден.
Він запевнив Зеленського, що США будуть виступати на стороні України. Американський лідер додав, що Україна є оплотом у боротьбі з агресією.
Допомога США Україні
З жовтня 2023 року у Конгресі США не могли задовольнити запит президента США стосовно додаткової підтримки для України. Суперечки щодо затвердження допомоги тривали до квітня, поки у Палаті представників не схвалили власний законопроект, який буде підтримано двома палатами Конгресу та підписано Байденом.