Він пообіцяв, що США не відступлять від підтримки України.

Президент США Джо Байден вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським за піврічну затримку допомоги для України.

Про це президент США сказав на початку зустрічі з президентом України у Парижі. "Ви не схилилися, ви взагалі не здалися, ви продовжуєте боротися таким чином, що це просто дивовижно - і ми не збираємося йти від вас. Я вибачаюсь за тижні нерозуміння того, що мало бути схвалено з точки зору фінансування, бо у нас були проблеми із затвердженням закону", - наголосив Байден.

У цьому зв'язку, як відзначив президент США, деякі дуже консервативні члени Конгресу затримували схвалення закону з додатковим фінансуванням для України, але, зрештою, цей закон було підтримано.

Відео дня

"З того часу, включно з сьогоднішнім днем, я оголосив шість пакетів значного фінансування. Сьогодні я також підписую додатковий пакет на суму 225 мільйонів доларів, аби допомогти вам відновити електричну мережу", - заявив Байден.

Він запевнив Зеленського, що США будуть виступати на стороні України. Американський лідер додав, що Україна є оплотом у боротьбі з агресією.

Допомога США Україні

З жовтня 2023 року у Конгресі США не могли задовольнити запит президента США стосовно додаткової підтримки для України. Суперечки щодо затвердження допомоги тривали до квітня, поки у Палаті представників не схвалили власний законопроект, який буде підтримано двома палатами Конгресу та підписано Байденом.

Вас також можуть зацікавити новини: