Здатність Росії виробляти танки, ракети та снаряди здивувала Захід і посилила тиск на Україну, але виникає питання в тому, як довго вона зможе утримувати виробництво зброї на тому ж рівні.
Водночас, як пише The Wall Street Journal, на думку деяких західних чиновників і аналітиків, цифри російського військового виробництва вводять в оману і приховують проблеми, зокрема, нестачу робочої сили і падіння якості. Вони додають, що нарощування виробництва може бути нестійким, оскільки воно висмоктує ресурси з економіки в цілому, а будь-яке падіння виробництва може зробити Росію ще більш залежною від допомоги союзників, таких як Китай, Іран і Північна Корея.
"За словами одного з чиновників НАТО, Росія, ймовірно, може підтримувати свої військові зусилля в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років. Щонайменше дві європейські військові розвідки також вважають, що Росія може виробляти достатню кількість озброєнь, щоб протриматися ще кілька років", - пише видання.
Згідно з аналізом російської статистики, проведеним центральним банком Фінляндії, обсяги виробництва в кількох галузях, пов'язаних з військовою промисловістю, в тому числі оптичної продукції і металоконструкцій, з початку війни зросли майже вдвічі.
Але зростання виробництва - і загальний рівень військових витрат - може бути нестійким з огляду на відтік інвестицій, робочої сили і матеріалів з інших секторів російської економіки, дійшов висновку Банк Фінляндії. Аналіз центрального банку також показує, що більша частина зростання виробництва, пов'язаного з обороною, припадає на низькотехнологічну продукцію, таку як сталь, а не на більш складні товари, такі як напівпровідники, для яких Росія залежить від іноземних постачальників.
Хоча Москва змогла обійти санкції щодо деяких товарів, інші більш спеціалізовані компоненти, які Росія купувала на Заході - такі як танкова оптика, що допомагає членам екіпажу бачити, - набагато важче купувати через третіх осіб.
Крім того, деякі аналітики ставлять під сумнів виробничі вихваляння Москви. Наприклад, російські показники виробництва не роблять різниці між новоствореними бронемашинами і старими моделями, витягнутими зі сховищ і відремонтованими.
Аналітики також стверджують, що внутрішнє виробництво боєприпасів в Росії недостатнє для задоволення потреб війни в Україні, а це означає, що Москва буде все більше залежати від іноземних союзників.
Крім того, російські виробники озброєнь стикаються з трудовими проблемами. Так, на початку минулого року на "Уралвагонзаводі" була настільки гостра нестача робочої сили, що компанія прийняла на роботу 250 ув'язнених із сусідньої в'язниці.
На скільки у Росії вистачить ресурсів для війни
Раніше військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що у Росії вистачить людського ресурсу і дронів ще на два роки війни, але є серйозні проблеми з технікою – танками і БМП.
При він цьому зазначив, що Північна Корея може допомогти Росії технікою, але та кількість техніки, яку Сили оборони знищують кожного місяця, не можливо буде постійно перекривати.