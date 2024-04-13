Раніше сьогодні Німеччина вже оголосила про термінову передачу Україні однієї батареї Patriot

Україна сподівається отримати додаткову зенітно-ракетну систему IRIS-T від Німеччини. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи: Німеччина надасть нам додатковий Patriot – сьогодні з канцлером Шольцом про це домовились. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T – це теж сильна ППО – і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба", – повідомив він.

Президент зазначив, що Україна продовжить роботу з усіма партнерами, які також можуть надати свою допомогу. Лише за цей тиждень проведено розмови та зустрічі з президентами Литви, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини, Швейцарії та Латвії, з премʼєр-міністрами Нідерландів, Греції, Португалії, Ірландії, Німеччини.

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"В кожній розмові, на кожній зустрічі ППО та фронт – це головні теми. Робимо все, щоб було більше можливостей у наших Сил оборони і в оборонно-промислового комплексу", – наголосив Зеленський.

Україні потрібно більше ППО: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні Міністерство оборони Німеччини повідомило, що "негайно" передасть Україні ще одну батарею протиракетних систем Patriot. Торік Німеччина надала Україні дві такі батареї.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що зараз Україна веде перемовини про надання двох батарей Patriot та однієї Samp-T. Остання – це франко-італійська система, яку можна отримати лише від цих двох країн.

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