Це дозволить РФ сильніше бомбиби українські війська та міста, а також посилити залучання авіації.

Перебої з оборонною допомогою від Заходу можуть вже у березні спричинити дефіцит боєкомплектів для систем протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні України.

Як вважають у ISW, ймовірно, саме через це Росія посилила свої повітряні атаки останнім часом. Якщо в України буде дефіцит зенітних ракет, це дозволить окупантам більш агресивно бомбити українські війська або навіть прифронтові міста.

Видання The New York Times у статті від 9 лютого повідомило, що, за оцінками американських чиновників, українські запаси ракет ППО можуть закінчитись в березні 2024 року. В Україні попередили, що стикаються з "критичною нестачею" ракет протиповітряної оборони, оскільки затримки із західною допомогою продовжують змушувати Україну накопичувати матеріальні засоби.

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"Російські війська регулярно тиснуть на обмежену систему протиповітряної оборони по тилових районах України, завдаючи ударів російськими ракетами і безпілотниками, в поєднанні з іранським та північнокорейським озброєнням. Таким чином РФ намагається змусити українські війська витрачати ракети протиповітряної оборони, а також передислокувати системи ППО подалі від лінії фронту", - пояснюють аналітики.

За словами експертів, Росія дещо знизила авіаційну підтримку наземних операцій на всьому театрі бойових дій через збиття російських винищувачів у Херсонській області в грудні 2023 року, а також знищення 14 січня літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Однак інтенсивні удари та тиск на повітряний щит України змушують ЗСУ передислоковувати засоби ППО, які раніше могли стримувати російську тактичну авіацію, що діяла вздовж фронту і в російському тилу.

У січні 2024 року російська авіація активізувала операції з підтримки російських наступальних операцій на сході України, особливо поблизу Авдіївки. Це свідчить про те, що "обмежені запаси українських зенітних ракет можуть давати російській авіації більше можливостей для нападу".

Аналітики ISW припускають, що критична нестача українських зенітних ракет може дозволити російським військам використовувати ближче до нинішньої лінії зіткнення в Україні та за її межами у більших масштабах літаки, особливо пілотовані, які несуть важче корисне навантаження.

"Російські військові ще не проводили послідовних широкомасштабних авіаційних операцій на підтримку власних наземних наступальних операцій в Україні, а інтенсифікація російських авіаційних операцій у великих масштабах, становила б істотну загрозу для країни", - підсумували у звіті.

Війна в Україні - ситуація з ППО

NYT писав, що за оцінками американських чиновників, без поповнення засобів ППО Україні їх вистачить лише до наступного місяця. Західні офіційні особи і військові експерти попереджають, що без допомоги США каскадний колапс на фронті цілком можливий вже в цьому році.

За їх словами, пройде ще як мінімум пара місяців, перш ніж відсутність відновлення допомоги надасть широкомасштабний вплив. Але без цього, додають вони, важко уявити, як Україна зможе зберегти свої нинішні позиції на полі бою.

Водночас спікер Пентагону Патрік Райдер на прес-конференції заспокоїв, що США продовжать постачати озброєння для ППО. В рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI) існує низка вже законтрактованих можливостей, включаючи постачання засобів протиповітряної оборони.

Тим часом ефективність української ППО останнім часом знизилася - за останні 10 тижнів частка знищених "Шахедів" впала на 33%. В грудні ефективність роботи ППО по безпілотникам становила близько 90% і більше, але в січні показники пішли на спад і за останні два тижні склали близько 60%.

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