За останні 10 тижнів частка знищених "Шахедів" впала на 33%.

Ефективність української ППО останнім часом знизилася - за останні 10 тижнів частка знищених "Шахедів" впала на 33%, йдеться в пабліку UA War Infographics.

Так, згідно з представленим зведенням, ще в грудні ефективність роботи ППО по безпілотникам становила близько 90% і більше, але в січні показники пішли на спад і за останні два тижні склали близько 60%.

У числі причин зниження ефективності аналітики називають такі:

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при збитті одного БПЛА інші змінюють курс,

проведення росіянами додаткової розвідки розташування української ППО,

поява "Шахедів" з реактивним двигуном, які летять швидше (не 180-220 км\год, а 450-600 км од),

теплові пастки на ракетах, які летять разом з БПЛА,

нічне маскування (фарбування безпілотників в чорний колір або покриття карбонатом).

Атака дронів по Україні-останні новини

Вночі 10 лютого війська РФ атакували міста України хвилею дронів "Шахед". Сильно дісталося Харківській області (Великому Бурлуку) і Харкову.

Ворожі "шахеди" вдарили по АЗС - в результаті цього попадання розлилося палаюче паливо, спалахнули 14 приватних житлових будинків. В результаті цього нападу загарбники вбили сімох українців, серед яких троє дітей: одне немовля, діти 4-х і 7-ми років.

Вночі Росія атакувала також дронами "Шахед" Одеську область: частина уламків зачепила портову інфраструктуру. У ЗСУ також акцентували, що Росія запускала дрони з певними інтервалами.

У Силах оборони півдня України уточнили, що було три хвилі ударів: перша - 9 дронів (її відбили на 100%) і наступна (12 БПЛА).

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