Ефективність української ППО останнім часом знизилася - за останні 10 тижнів частка знищених "Шахедів" впала на 33%, йдеться в пабліку UA War Infographics.
Так, згідно з представленим зведенням, ще в грудні ефективність роботи ППО по безпілотникам становила близько 90% і більше, але в січні показники пішли на спад і за останні два тижні склали близько 60%.
У числі причин зниження ефективності аналітики називають такі:
- при збитті одного БПЛА інші змінюють курс,
- проведення росіянами додаткової розвідки розташування української ППО,
- поява "Шахедів" з реактивним двигуном, які летять швидше (не 180-220 км\год, а 450-600 км од),
- теплові пастки на ракетах, які летять разом з БПЛА,
- нічне маскування (фарбування безпілотників в чорний колір або покриття карбонатом).
Атака дронів по Україні-останні новини
Вночі 10 лютого війська РФ атакували міста України хвилею дронів "Шахед". Сильно дісталося Харківській області (Великому Бурлуку) і Харкову.
Ворожі "шахеди" вдарили по АЗС - в результаті цього попадання розлилося палаюче паливо, спалахнули 14 приватних житлових будинків. В результаті цього нападу загарбники вбили сімох українців, серед яких троє дітей: одне немовля, діти 4-х і 7-ми років.
Вночі Росія атакувала також дронами "Шахед" Одеську область: частина уламків зачепила портову інфраструктуру. У ЗСУ також акцентували, що Росія запускала дрони з певними інтервалами.
У Силах оборони півдня України уточнили, що було три хвилі ударів: перша - 9 дронів (її відбили на 100%) і наступна (12 БПЛА).