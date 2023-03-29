Це на додачу до того, що було поставлено раніше, і що досі очікується до прибуття.

Минулими вихідними в Україну прибули "десятки" німецьких танків Leopard 2 і бойових машин піхоти Marder. Про це з посиланням на свої джерела пише німецьке видання Bild.

За даними журналістів, мова йде про поставку "до 21" танка Leopard 2 в передтоповій версії А6 і "до 40" бойових машин піхоти Marder.

Видання зазначає, що раніше Україна вже отримала 14 британських танків Challenger 2 і певну кількість американських БТР Stryker (всього їх має надійти щонайменше 90). Крім того, очікується, що найближчим часом ЗСУ отримають понад 100 американських БМП Bradley, 50 шведських бойових машин CV90 і 40 французьких броньованих розвідувальних машин AMX-10RC.

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За словами військового оглядача Bild Юліана Репке, після прибуття цієї техніки "почнеться зворотний відлік до години X для російської армії". Він упевнений, що українська армія, оснащена західною технікою, цілком здатна провести масштабну наступальну операцію.

"Я очікую, що Україна завдасть удару на початку або в середині травня", - заявив інший військовий експерт Ніко Ланге.

Поставки західної техніки в Україну

Прибуття західної бронетехніки в Україну в останні тижні неодноразово підтверджувалося заявами офіційних осіб. Так, до теперішнього моменту підтверджено прибуття в Україну танків Leopard 2 – не менше 14 з Польщі, 18 – з Німеччини, 8 – з Норвегії, 3 - з Португалії.

Однак це лише ті дані, які були озвучені. Як випливає із заяв офіційних осіб, днями Україна отримала танки Challenger 2 від Великобританії. Скільки саме - не повідомлялося, але Лондон обіцяв поставити Україні 28 таких машин.

Також сьогодні міністр оборони Резніков підтвердив прибуття в Україну німецьких БМП Marder. Знову кількість не було заявлено, але раніше Німеччина анонсувала поставку 40 цих машин.

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