Коли на фронті з'являться "Леопарди", допомагати їм у бою будуть німецькі ж "Куниці".

Міністр оборони Олексій Резніков особисто випробував німецькі БМП Marder, які вже прибули в Україну. Відео "обкатки" він показав у своєму Twitter.

"Marder - відмінний зразок німецької якості. Я спробував це сам. З нетерпінням чекаємо швидкого приручення Леопардів. Мені подобається, як вони гарчать!" - написав Резніков.

Міністр також закликав посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен приєднатися до нього в обкатці німецьких бронемашин і подякував міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу і всьому німецькому народу за поставлену техніку.

Відео дня

Поставки Marder в Україну

Marder (нім. "Куниця") - бойова машина піхоти, створена в Німеччині в другій половині 1960-х років спеціально для підтримки танків Leopard 1. На момент свого створення вважалася кращою в своєму класі. За віком є ровесником радянської БМП-1, але значно її перевершує за бойовими характеристиками.

На початку 2023 року, після довгих умовлянь, Німеччина погодилася поставити Україні ці бронемашини, які у власне німецькій армії поступово замінюють більш сучасною технікою. У січні українські військові прибули на німецькі полігони для навчання на цю техніку.

Всього була анонсована поставка 40 одиниць Marder. 20 березня стало відомо, що перші "Мардери" вже прибули в Україну. Кількість поставлених машин не уточнюється.

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