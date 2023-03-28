Міністр оборони подякував Великобританії та похвалив техніку.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що танки Challenger 2 вже знаходяться в Україні. Він проїхався на одному з них, подякував Британії за надану техніку і похвалив її якість.

Резніков написав у Twitter: "Було дуже приємно покататися на першому українському танку Challenger 2. Такі танки, поставлені Великобританією, недавно прибули в нашу країну. Ці фантастичні машини скоро приступлять до виконання своїх бойових завдань. Дякую Ріші Сунаку, Бену Уоллесу та людям Британії".

До повідомлення міністр оборони прикріпив ролик своєї поїздки на танку. На відео показали Challenger 2, які вже знаходяться в Україні. У ролику також нагадали, що Британія першою погодилася відправити важкі танки на озброєння ЗСУ. Цим Лондон продемонстрував на практиці свою справжню дружбу з Києвом.

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Challenger 2 для України: що відомо

Українські військові 27 березня завершили навчання з використання цих важких танків. Про це повідомив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

На честь завершення тренувань був випущений ролик, в якому демонструвалося навчання бійців ВСУ. Вони їздили по різних покриттях, знайомилися з озброєнням Challenger 2 і займалися на спеціальних симуляторах.

Британія відправить Україні снаряди зі збідненим ураном. Ці боєприпаси дуже ефективні для ураження сучасних танків.

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