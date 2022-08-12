В Україну прибули нові РСЗВ М270 від Великої Британії.

В Україну прибула нова партія РСЗВ М270 від Великої Британії.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибули нові РСЗВ М270", - написав Резніков.

Він подякував британцям за підтримку, та наголосив на її важливості для України.

"Наша українська армія вміло використає це "поповнення" на полі бою", - запевнив міністр та додав, що незабаром надійде "більше "подарунків".

Як повідомляв УНІАН, на початку червня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес анонсував надання Україні РСЗВ М270, які можуть з високою точністю уражати цілі на відстані до 80 км. Рішення Великої Британії було узгоджено з рішенням США надати ракетну артилерійську систему підвищеної мобільності (HIMARS) - варіант РСЗВ (MLRS).

В уряді не повідомили, скільки саме зброї нададуть, але, за даними ЗМІ, спочатку відправлять три системи.

4 червня Резніков повідомив про початок підготовки українських артилерійських розрахунків в Європі до застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS та М270.

15 липня Резніков повідомив, що в Україну прибули перші системи MLRS M270.

Вас також можуть зацікавити новини: