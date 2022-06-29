Британія посприяла цьому рішенню.

Україна очікує поставку від Норвегії дальнобійної зброї. Йдеться про три одиниці РСЗВ М270.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Ґрам, його цитує урядовий сайт королівства.

"Ми повинні підтримувати Україну, щоб вони могли продовжувати свою боротьбу за свободу та незалежність. Треба більше зброї. Реактивна артилерія – це дуже затребувана Україною зброя і в співпраці з Британією ми змогли гарантувати передачу Україні даного виду зброї", – сказав Ґрам.

M270 – гусенична реактивна пускова установка, здатна вести стрільбу на дистанції від 32 до 300 кілометрів, залежно від боєприпасів. Норвегія розконсервує три одиниці М270, адже вони з 2005 року не були в застосуванні.

Нагадаємо, раніше в Україну прибули американські HIMARS. Також очікується, що скоро США передадуть для ЗСУ ще одну партію HIMARS.

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