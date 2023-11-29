Німеччина закликала партнерів працювати над тим, щоб посилити захист неба України.

Німеччина виділила ще 11,5 млн євро для допомоги Україні через трастовий фонд НАТО, який фінансує проекти нелетальної військової допомоги для підтримки Збройних Сил України. Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у мережі Х (Twitter).

"Україна обрала мир, свободу та безпеку – ми маємо зробити все, щоб підтримати їх на цьому шляху. Майбутнє України в ЄС і НАТО. ...Стандарти НАТО, планування можливостей і реформа збройних сил є ключовими на цьому шляху. Німеччина надає додаткові 11,5 млн євро до Трастового фонду Україна-НАТО", - зазначила Бербок.

За її словами, Рада Україна - НАТО стане рушійною силою, яка наблизить Україну до НАТО.

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Міністр Німеччини зауважила, напади з боку Росії на цивільну інфраструктуру України є зараз сильнішими, ніж будь-коли. "Тому всі ми маємо працювати над тим, щоб посилити зимовий захисний щит України", - написала Бербок.

Допомога від Німеччини Україні

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спільного брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим розповів деталі про новий пакет допомоги, який Німеччина передає Україні. До нового пакету допомоги для України увійдуть чотири системи IRIS-T, протитанкові міни, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру. В 2024 році Україні загалом буде надано 140 тисяч 155-мм снарядів.

Як відомо, трастовий фонд комплексного пакету допомоги НАТО Україні фінансує проекти нелетальної військової допомоги для підтримки Збройних Сил України. Проекти забезпечують такі важливі військові товари, як пальне, медичне приладдя, зимове спорядження, машини швидкої допомоги та обладнання для мостів.

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