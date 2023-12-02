У навчаннях взяли участь досвідчені українські офіцери, які раніше вже працювали з ППО.

У Німеччині вже друга група українських військових закінчила навчання на зенітно-ракетному комплексі Patriot.

Про це заявив командувач багатонаціонального тренувального командування генерал-лейтенант Андреас Марлов, пише Deutsche Welle. Зазначається, що у навчаннях на одній з баз військово-повітряних сил у Німеччині взяли участь 70 українських солдатів і офіцерів. Весь курс тривав понад шість тижнів.

За словами командувача, наші захисники досягли такого рівня компетенції, який дозволить їм самостійно працювати з цим комплексом ППО і виконувати бойові завдання.

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У навчаннях брали участь досвідчені українські офіцери, за плечима яких роки служби в силах протиповітряної оборони. Багато з них мають досвід роботи з радянськими системами С-300.

Війна в Україні - посилення ППО

Нещодавно у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що українські захисники отримають додаткові системи протиповітряної оборони західних зразків, такі як IRIS-Т, Patriot, а також комплекси Hawk. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що найкращою є німецька IRIS-T.

Загалом на рахунку Patriot в України ми вже маємо 15 збитих "Кинджалів". Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ.

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