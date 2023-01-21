Україна отримала вертоліт Sea King від Великобританії. Міністр оборони Олексій Резніков показав кадри польоту цієї машини над українською землею.
"Sea King з Великобританії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні! Це потужне посилення для ВМС України", - написав він у Твіттер.
Голова військового відомства запевнив, що співпраця між Україною і Великобританією буде розвиватися і надалі.
"Разом ми захистимо моря і землі по всій Європі!" - підкреслив Резніков.
Поставка вертольотів Sea King в Україну
Sea King являє собою британську ліцензовану версію американського палубного вертольота Sikorsky S-61. Залежно від модифікації, вертоліт здатний виконувати як бойові завдання зі знищення підводних човнів, так і рятувальні місії в морі.
Про постачання вже трохи застарілих, але актуальних для України вертольотів Sea King стало відомо у листопаді минулого року.
Крім того, на території Великобританії було підготовлено як мінімум 10 українських екіпажів, які зможуть тепер літати на вертольотах Sea King.