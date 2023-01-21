Україна отримала від Великої Британії ще один вертоліт Sea King, який використовуватимуть ВМС

Україна отримала вертоліт Sea King від Великобританії. Міністр оборони Олексій Резніков показав кадри польоту цієї машини над українською землею.

"Sea King з Великобританії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні! Це потужне посилення для ВМС України", - написав він у Твіттер.

Голова військового відомства запевнив, що співпраця між Україною і Великобританією буде розвиватися і надалі.

Відео дня

"Разом ми захистимо моря і землі по всій Європі!" - підкреслив Резніков.

Поставка вертольотів Sea King в Україну

Sea King являє собою британську ліцензовану версію американського палубного вертольота Sikorsky S-61. Залежно від модифікації, вертоліт здатний виконувати як бойові завдання зі знищення підводних човнів, так і рятувальні місії в морі.

Про постачання вже трохи застарілих, але актуальних для України вертольотів Sea King стало відомо у листопаді минулого року.

Крім того, на території Великобританії було підготовлено як мінімум 10 українських екіпажів, які зможуть тепер літати на вертольотах Sea King.

Вас також можуть зацікавити новини: