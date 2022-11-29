Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак пообіцяв збільшити військову допомогу Україні наступного року.
Про це він сказав у промові на банкеті лорд-мера Лондона.
"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Наступного року ми збережемо або навіть збільшимо нашу військову допомогу. Ми надамо нову підтримку протиповітряній обороні, щоб захистити український народ і критично важливу інфраструктуру, на яку він покладається. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе", — сказав Сунак.
Він назвав головними викликами для Британії дії Росії та Китаю, і допомога Україні це один зі способів протистояти їм.
"По-перше, підтримуючи Україну, ми також активізуємо наші європейські відносини для подолання таких викликів, як безпека та нелегальна міграція. По-друге, ми розглядаємо Китай у більш довгостроковій перспективі, зміцнюючи нашу стійкість і захищаючи нашу економічну безпеку", - зазначив британський прем'єр.
Також Сунак звернув увагу на терористичні методи, до яких вдається Росія у війні проти України.
"У Києві я побачив, як увага Росії зміщує фокус від кровопролитних зіткнень на полі бою до жорстокого поводження з цивільним населенням. Це було зафіксовано у зруйнованих будівлях і купах уламків, що лежать на вулицях, в розповідях перших рятувальників, яких я зустрів у звільненому Херсоні, від катівень до мін-пасток, залишених у дитячих іграшках. Поки світ збирається разом, щоб подивитися чемпіонат світу з футболу, я бачив, як вибуховий пристрій був захований у дитячому футбольному м'ячі - з метою перетворити його на зброю війни", — сказав Сунак.
Допомога Британії Україні
19 листопада прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідав Київ. Тоді він анонсував військову допомогу на 50 мільйонів фунтів. У пакет увійдуть 120 спеціальних зенітних гармат, а також радіолокаційні станції.
25 листопада вперше в Україну прибув й глава МЗС Британії. Він зустрівся з українським керівництвом і анонсував новий пакет допомоги.
Нещодавно Велика Британія передала Україні три гвинтокрили Sea King та 10 000 артилерійських снарядів.