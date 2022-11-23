Крім того, Україна отримає 10 тисяч артилерійських снарядів.

Велика Британія передала Україні три гвинтокрили Sea King та 10 000 артилерійських снарядів.

Як повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес під час виступу в Осло, перший із трьох гвинтокрилів Sea King вже прибув до України, передає ВВС. Українські екіпажі впродовж останніх шести тижнів навчалися у Британії польотів та обслуговування цих пошуково-рятувальних вертольотів.

Воллес додав, що Україна також отримає 10 000 артилерійських снарядів для захисту нещодавно звільнених територій.

Відео дня

Очільник міноборони Британії наголосив, що підтримка України залишиться непохитною.

Новий пакет допомоги від Британії

19 листопада прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з візитом до Києва. Це його перший візит в статусі прем’єр-міністра. Відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Сунак заявив, що Британія надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції. А також допоможе з зимовим обладнанням для українських військових і надасть гуманітарну допомогу.

Крім того, Сунак запевнив, що Велика Британія продовжуватиме і розширить навчальні програми для українських військових, медиків та інженерів.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що вартість нового пакету військової допомоги Україні від Великої Британії складає 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Окрім 125 зенітних гармат та технологій для протидії іранським БПлА, до пакету допомоги увійдуть десятки радарів й засоби радіоелектронної боротьби з дронами.

Вас також можуть зацікавити новини: