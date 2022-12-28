10 екіпажів ЗСУ провели навчання з використання вертольотів Sea King, які українським військовим надасть Великобританія.
Як повідомило Міністерство оборони Великобританії, Королівські військово-морські сили провели навчання на вертольотах Sea King для 10 екіпажів ЗСУ, посилюючи їх пошуково-рятувальні навички.
Вертольоти Sea King раніше використовувалися британськими повітряними силами і флотом.
Британський флот Sea King перестав використовувати чотири роки тому.
В Британії українські військові проходили навчання з управління та обслуговування вертольотів, які будуть використовуватися в пошуково-рятувальних операціях.
Нагадаємо, в листопаді стало відомо, що Великобританія передасть Україні гелікоптери Sea King.
Допомога Великобританії Україні
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Великобританія стала одним з найбільших постачальників зброї та боєприпасів для ЗСУ. Крім того, Лондон органзував масштабну тренувальну програму для українських бійців.
Підтримка з боку Британії не змінилася і з приходом нового прем'єр-міністра Ріші Сунака. Політик анонсував військову допомогу на 50 млн фунтів після свого першого візиту до Києва.
18 грудня Великобританія підтвердила відправку Україні нових високоточних ракет Brimstone 2.