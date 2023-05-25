Він подякував за рішення Швеції приєднатися до міжнародної танкової коаліції на підтримку України.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з шведським міністром оборони Швеції Полом Йонсоном і обговорив з ним можливість участі Швеції в авіаційній коаліції.

Про це президент повідомив у Телеграм-каналі. Також сторони обговорили започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва.

"Дякую за рішення Швеції приєднатися до міжнародної танкової коаліції на підтримку України й передати 10 танків "Леопард-2" та за лідерство у формуванні "коаліції БМП CV-90"", - написав Зеленський.

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"Дуже дякую всьому шведському суспільству за велику підтримку нашої країни протягом всієї цієї повномасштабної війни. За підтримку як на полі бою, так і дуже важливу фінансову та гуманітарну допомогу", - підкреслив президент.

Допомога Швеції Україні

Швеція з перших днів війни допомагає Україні. Так, ще у січні цього року Швеція оголосила, що передасть ЗСУ близько 50 бойових машин CV 90.

У лютому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон щодо постачання бойових винищувачів Gripen Україні заявив, що перші кроки в цьому питанні повинна зробити міжнародна коаліція. А сьогодні міністр оборони Швеції Пол Джонсон заявив, що дозволить українським пілотам проходити підготовку на літаках JAS 39 Gripen.

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