За деякими даними, військова допомога вже на шляху в Україну.

Україна отримає військову допомогу від Північної Македонії. Йдеться про радянські танки Т-72, які планували знімати з озброєння.

Про це повідомляє видання РТС.

Зазначається, що оборонне відомство Північної Македонії підтвердило дану інформацію. У Міноборони країни зазначили, що танки перебували на озброєнні підрозділу, який розформувати.

При цьому техніку планували через кілька років списати та замінити новою, сучасною. Наразі невідомо, скільки танків віддадуть Україні.

Відомо, що на озброєнні армії Північної Македонії близько 30 танків Т-72.

Як раніше повідомляв УНІАН, Європейський парламент 19 травня закликав Раду Європейського Союзу почати переговори про вступ до ЄС з Албанією та Північною Македонією, особливо в контексті війни в Україні. Депутати Європарламенту закликають ЄС критично оцінити історично важливі наслідки такого рішення з безпеки і стабільності на європейському континенті і на Західних Балканах.

29 червня президент Північної Македонії Стево Пендаровський розповів про загрозу РФ для Західних Балкан. Лідер країни виступив з промовою на саміті НАТО в Мадриді.

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