Європарламент просить Раду ЄС офіційно почати переговори про вступ з цими країнами.

Європейський парламент закликав Раду ЄС розпочати переговори про вступ до Євросоюзу з Албанією та Північною Македонією, особливо в контексті війни в Україні.

Про прийняття рішення повідомила прес-служба парламенту, пише "Європейська правда".

У двох звітах з оцінки прогресу Албанії та Північної Македонії на шляху до членства в ЄС, парламент просить Раду ЄС офіційно розпочати переговори про вступ з цими країнами, підкреслюючи геостратегічний контекст відносин з Росією та її агресії проти України.

Депутати Європарламенту закликають ЄС критично оцінити історично важливі наслідки такого рішення з безпеки і стабільності на європейському континенті і на Західних Балканах.

За словами депутатів Європарламенту, хоча обидві країни виконали умови, встановлені Європейською радою, і домоглися стійких результатів, Раді ЄС досі не вдалося почати з ними переговори про вступ. Це підірвало ставлення громадськості до ЄС і становить серйозну небезпеку для політики розширення в цілому, йдеться в доповіді.

Крім цього, як повідомляє Reuters, канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Західні Балкани з меседжем про приналежність регіону до ЄС.

Глава уряду Німеччини відвідає країни Західних Балкан перед самітом ЄС, який відбудеться в кінці червня.

"Виконання наших зобов'язань перед ними – це не тільки питання нашої довіри. Сьогодні, як ніколи, їх інтеграція відповідає нашим стратегічним інтересам", - сказав Шольц.

Зазначимо, що шість країн Західних Балкан прагнуть приєднатися до ЄС – Чорногорія, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина і Косово. Ці країни вже багато років проводять реформи, щоб стати повноправними членами ЄС.

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