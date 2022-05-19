Європейський парламент закликав Раду ЄС розпочати переговори про вступ до Євросоюзу з Албанією та Північною Македонією, особливо в контексті війни в Україні.
Про прийняття рішення повідомила прес-служба парламенту, пише "Європейська правда".
У двох звітах з оцінки прогресу Албанії та Північної Македонії на шляху до членства в ЄС, парламент просить Раду ЄС офіційно розпочати переговори про вступ з цими країнами, підкреслюючи геостратегічний контекст відносин з Росією та її агресії проти України.
Депутати Європарламенту закликають ЄС критично оцінити історично важливі наслідки такого рішення з безпеки і стабільності на європейському континенті і на Західних Балканах.
За словами депутатів Європарламенту, хоча обидві країни виконали умови, встановлені Європейською радою, і домоглися стійких результатів, Раді ЄС досі не вдалося почати з ними переговори про вступ. Це підірвало ставлення громадськості до ЄС і становить серйозну небезпеку для політики розширення в цілому, йдеться в доповіді.
Крім цього, як повідомляє Reuters, канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Західні Балкани з меседжем про приналежність регіону до ЄС.
Глава уряду Німеччини відвідає країни Західних Балкан перед самітом ЄС, який відбудеться в кінці червня.
"Виконання наших зобов'язань перед ними – це не тільки питання нашої довіри. Сьогодні, як ніколи, їх інтеграція відповідає нашим стратегічним інтересам", - сказав Шольц.
Зазначимо, що шість країн Західних Балкан прагнуть приєднатися до ЄС – Чорногорія, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина і Косово. Ці країни вже багато років проводять реформи, щоб стати повноправними членами ЄС.