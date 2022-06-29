Стево Пендаровський згадав про питання північного Косова й Республіки Сербської.

Президент Північної Македонії Стево Пендаровський розповів про загрозу РФ для Західних Балкан. Лідер країни виступив з промовою на саміті НАТО в Мадриді.

Про це пише "Європейська правда".

"Ми зіштовхуємось з цими гібридними загрозами, які надходять від Росії, з 2018 року, з часу нашого референдуму про зміну назви, коли ми проголосували за зміну назви країни, референдумі, щоб вступити в Альянс", - сказав він.

Пендаровський вважає, що загрози для регіону не зникли і потрібно й надалі проявляти пильність, щоб вплив Росії не зростав.

"Всі знають, і досі є крихкі моменти в регіоні: це питання північного Косова, Республіки Сербської. Ми повинні бути більш уважними - не тільки Західні Балкани, але всі країни НАТО повинні приділяти більше уваги до цих крихких питань, інакше десь може початись дестабілізація", - наголосив президент Північної Македонії.

Нагадаємо, що лідери НАТО на саміті в Мадриді офіційно запросять в Альянс Швецію та Фінляндію. Генсек Альянсу Йенс Столтенберг затролив Путіна, який так боїться побачити у себе на кордоні війська НАТО.

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