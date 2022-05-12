Стрічка "Чому я живий" відомого українського режисера Віллена Новака розповідає про події в Маріуполі в роки Другої світової війни.

Фільм Одеської кіностудії "Чому я живий" визнаний кращим повнометражним на кінофестивалі Future of Film Awards.

Про це повідомили на Одеській кіностудії художніх фільмів.

Зазначається, що фільм відомого українського режисера Вілена Новака "Чому я живий" став переможцем кінофестивалю Future of Film Awards (Північна Македонія) в категорії "Кращий повнометражний фільм".

"Фестиваль Future of Film Awards відкриває і демонструє світу талановитих режисерів, продюсерів, сценаристів, акторів і членів знімальної групи з усього світу, щоб показати свої роботи. Його мета – створення унікальної платформи для спілкування та обміну досвідом художників з усього світу", – сказано в повідомленні.

Фільм заснований на реальних подіях, які відбувалися в Маріуполі в роки Другої світової війни. Це історія кохання 17-річних українки та єврея.

"Сюжетна лінія показує життя української та єврейської сімей. У їхніх взаєминах змішані радість і печаль, любов і ненависть, пристрасть і непорозуміння... окупація, доноси, колабораціонізм, мародерство, фашистський терор, розстріли євреїв... ", – зазначили на кіностудії, уточнивши, що все це пережили герої справжньої історії.

Фільм знятий за підтримки Державного агентства України з питань кіно і Міністерства культури та інформаційної політики України.

Ролі у фільмі зіграли: Віктор Жданов, Роланд Мишко, Анастасія Марків, Ірина Мельник, Ольга Радчук, Артем Вільбік, Олексій Горбунов, Георгій Делієв, Максим Горай, Олена Рєпіна, Анастасія Борисова та інші. Оператор-постановник фільму – Данило Дєдков, художник-постановник – Віктор Фомін, композитор – Володимир Гронський. Продюсери – Андрій Осипов та Олена Дементьєва.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2021 року на 12-му Одеському міжнародному кінофестивалі (ОМКФ) відбулася прем'єра фільму "Чому я живий" відомого українського режисера Віллена Новака. Фільм знятий на Одеській кіностудії приблизно за один рік, але планувався ще на початку 90-х років минулого століття. Проект вдалося здійснити у зв'язку з тим, що він отримав державну підтримку – картина була затверджена в якості одного з переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно.

Фільм носить автобіографічний характер – поставлений за сценарієм письменника Євгена Митька.