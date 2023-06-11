В той же час у порівнянні з першими днями застосування "шахедів" Україна значно підвищила відсоток їхнього збиття.

Хоча російські ракети збивати складніше, ніж іранські дрони "Shahed", проте останні все ще несуть в собі значну небезпеку для нашої держави. Про це зазначив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді".

"Іранські дрони – це головний біль. Їх важко все одно збивати. Легше їх стало збивати із надходженням більшої кількості засобів. Власне, мобільні вогневі групи вносять певні позитивні корективи, тому що противник почав отримувати нові партії. Коли їх летить багато, вони використовують різні маршрути, вони притискаються низько до землі", - зазначив він.

Також він додав, що, незважаючи на достатню ефективність мобільних вогневих груп, Україні досі доводиться витрачати на збиття дронів-камікадзе дороговартісні ракети.

"Важче, звичайно, збивати ракету, але дрон – це теж така річ, яку важко виявляти, по-перше. По-друге, треба застосовувати проти нього різні засоби, якими було б раціонально його збивати – не великими зенітними ракетами, якими ми їх збиваємо, на жаль, сьогодні, бо іншого виходу немає, а збивати більше раціональними засобами такими як крупнокаліберні кулемети, зенітки ті ж самі "Гепарди", - зазначив він.

Дуже складно використовувати для збиття "шахедів" і літаки. За словами Ігната, швидкість іранського дрону складає 150 кілометрів на годину, тоді як у вітчизняних винищувачів мінімальна швидкість – 350-400, тому українським пілотам достатньо важко помітити цю ціль.

"Він (літак – УНІАН) просто пролітає. Йому треба його якось так супроводжувати, підсвітити і так далі", - зазначив він.

Додатковою складністю є те, що окупанти запускають дрони в нічний час, коли їх набагато складніше виявити.

"Чому вони вночі їх і запускають? Ну щоб виснажити ППО, щоб ми витратили на них зенітні ракети, щоб вони побачили де стоять наші комплекси, зробили коригування при ракетному ударі вже з кораблів чи з літаків. Власне, така стратегія вона не нова, і вона застосовується ворогом", - сказав він.

В той же час Ігнат вказав, що у порівнянні з першими днями застосування "шахедів" Україна значно підвищила відсоток їхнього збиття.

"У перші дні, коли їх почали застосовувати у Одесі та Дніпрі, як то кажуть, стріляла вся Одеса, стріляли, але попасти ніхто не міг. Начебто ось він летить, але в небі все оманливо, ось ти дивишся, що він летить, що він недалеко, але насправді це далеко, насправді треба коригувати вогонь, випереджати ціль на кілька корпусів, як мінімум, і робити ще поправку, що куля має певні балістичні траєкторії", - зазначив він.

Іранські дрони-камікадзе на війні проти України - головні новини

Російська Федерація для повітряних атак використовує дрони-камікадзе, які закупила в Ірану. Спочатку офіційний Тегеран відхрещувався від звинувачень про продаж БпЛА, але пізніше визнав факт поставки безпілотників, але це нібито сталося до повномасштабного нападу на Україну.

Також стало відомо, що Іран через Каспійське море відправляє до Москви все більше і більше можливих вантажів зі зброєю. Експерти вважають, що цей маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль і мінометних снарядів, які Росія закупила для війни в Україні.

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