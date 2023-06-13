Необхідне обладнання планують придбати протягом найближчих місяців.

Велика Британія анонсувала пакет військової допомоги для України на 92 млн фунтів (біля $116 мільйонів). Він буде містити озброєння для підвищення ефективності української ППО.

Як йдеться в повідомленні Британського уряду, відповідне обладнання планують придбати через Міжнародний фонд для України (IFU) вже в найближчі місяці для посилення спроможності України захищати свою критично важливу інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на фронті.

"Велика Британія внесла ще 250 мільйонів фунтів стерлінгів до Міжнародного фонду для України, і разом із союзниками та партнерами через фонд ми надаємо пакет протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свою критично важливу національну інфраструктуру та захиститися від невибіркових російських повітряних ударів", – заявив британський міністр оборони Бен Воллес.

Військова допомога Україні: актуальні новини

13 червня Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні військової допомоги на суму 325 мільйонів доларів. До нового пакету увійдуть патрони, боєприпаси для комплексів NASAMS і HIMARS, а також БМП Bradley.

Крім того, наша країна отримає ще п'ять батарей Patriot. Компанія-виробник планує завершити їх виготовлення до кінця 2024 року. Зазначається, що наразі в Україні лише дві батареї цих комплексів.

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