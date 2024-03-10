Аналітики підкреслили, що створення основних оборонних позицій вказує на виснажливий характер війни.

ЗСУ прискорили будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту.

Про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки. Аналітики зазначили, що насамперед ідеться про протитанкові зуби дракона, рови, піхотні окопи, мінні поля та укріплені оборонні позиції.

У розвідці додали, що, ймовірно, розширення оборонних рубежів ЗСУ зменшить здатність російських окупантів просуватися вперед або використовувати тактичні переваги під час наступальної операції.

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"Створення основних оборонних позицій вказує на виснажливий характер війни та означає, що будь-яка спроба проведення проривних операцій буде, ймовірно, супроводжуватися великими втратами", - висловили припущення у британській розвідці.

Війна в Україні: новини

5 березня радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що оборонні позиції ЗСУ "починають зміщуватися в неправильному напрямку, тому що росіяни продовжують просуватися на західному напрямку на Донбасі".

Крім того, коментуючи заклик президента Франції Еммануеля Макрона до союзників України не бути "боягузами", він заявив, що американські війська не будуть воювати в України. Нагадаємо, нещодавно Макрон заявив, що не можна виключати можливість відправки військових західних країн в Україну.

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